Vans подготовился к сезону отпусков и представил необычный релиз — первые кеды бренда, которые можно мыть. Модель представляет собой слипоны, отлитые из термополиуретана: они долговечные, гибкие и не портятся под воздействием песка, грязи или трения о камни. Кеды разработаны совместно с мировой серферской командой Vans, так что они точно пригодятся в серф-трипе (но и на обычном пляже или легком треке тоже будут кстати). Слипоны можно мыть: для отвода воды предусмотрены отверстия вдоль носка и пятки. Новинка вышла в трех цветах — синем, черном и темно-зеленом.