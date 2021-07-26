Кеды с флисовым верхом, кроссовки с плавленой подошвой, очередные раннеры в винтажном стиле и еще 12 стоящих пар месяца.

Maison Margiela Replica

Для тех, кто любит меховые тапочки. Maison Margiela «одел» свои фирменные кроссовки Replica в пушистый флис.

Цена 38 609 р.
Asics Novablast 2

Обновленные Novablast — одна из тех беговых моделей, которые хочется носить не только на пробежки, но и в повседневной жизни.

Цена 11 790 р.
Vans x SpongeBob SquarePants Era

Пожалуй, самая яркая пара из капсульной коллекции Vans, посвященной культовому мультсериалу «Губка Боб Квадратные Штаны».

Цена 8090 р.
New Balance 550

После громких совместных релизов c Aimé Leon Dore спортивный бренд взялся за сольные версии архивных баскетбольных кроссовок.

Цена 11 000 р.
Axel Arigato Ace Lo

Мы уже советовали присмотреться к молодому шведскому бренду. Кроссовки Ace Lo — еще один повод это сделать.

Цена 15 749 р.
Bimba Y Lola Low Canvas

Испанцы продолжают радовать обувной линейкой: эти универсальные кеды есть еще в 7 вариантах.

Цена £145
Puma Wild Rider

Puma расширяет свою популярную линейку кроссовок Rider. Новый силуэт придется по душе ценителям винтажных раннеров.

Цена 8990 р.
New Balance 990v2

Американский бренд чествует культовую 990-ю модель и перевыпускает ее предыдущие версии. Эта — вторая, вышедшая в 1998 году.

Цена 32 990 р.
Converse x Golf Wang Chuck 70

Tyler, The Creator вернулся с очередной переработкой кед Chuck 70 — с известным принтом-пламенем.

Цена 10 500 р.
Maison Mihara Yasuhiro Baker

Визитная карточка японского бренда — смелые интерпретации классических моделей обуви. Вот, например, переработка кед Vans Era.

Цена 29 609 р.
New Balance 991

New Balance выпустил еще одну смелую (и удачную) расцветку 991-й модели.

Цена 15 209 р.
Nike SB Zoom Blazer Mid

Дизайнеры Nike продолжают экспериментировать с моделью Blazer. В этот раз увлеклись панельным дизайном и комбинированием текстур.

Цена 8099 р.
Asics x Luisa Via Roma Gel-Kyrios

Asics и крупный онлайн-ретейлер Luisa Via Roma выпустили совместную версию кроссовок Gel-Kyrios.

Цена 17 325 р.
Asics x SVD Gel-Lyte III

Коллаборацию с испанским ретейлером SVD можно смело назвать одной из сильнейших интерпретаций классической модели Gel-Lyte III.

Цена 14 309 р.
Ganni Sporty Mix

Не только роскошно выглядят, но и на 60% состоят из переработанного полиэстера.

Цена €255
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