Кеды с флисовым верхом, кроссовки с плавленой подошвой, очередные раннеры в винтажном стиле и еще 12 стоящих пар месяца.
Для тех, кто любит меховые тапочки. Maison Margiela «одел» свои фирменные кроссовки Replica в пушистый флис.
Обновленные Novablast — одна из тех беговых моделей, которые хочется носить не только на пробежки, но и в повседневной жизни.
Пожалуй, самая яркая пара из капсульной коллекции Vans, посвященной культовому мультсериалу «Губка Боб Квадратные Штаны».
После громких совместных релизов c Aimé Leon Dore спортивный бренд взялся за сольные версии архивных баскетбольных кроссовок.
Мы уже советовали присмотреться к молодому шведскому бренду. Кроссовки Ace Lo — еще один повод это сделать.
Испанцы продолжают радовать обувной линейкой: эти универсальные кеды есть еще в 7 вариантах.
Puma расширяет свою популярную линейку кроссовок Rider. Новый силуэт придется по душе ценителям винтажных раннеров.
Американский бренд чествует культовую 990-ю модель и перевыпускает ее предыдущие версии. Эта — вторая, вышедшая в 1998 году.
Tyler, The Creator вернулся с очередной переработкой кед Chuck 70 — с известным принтом-пламенем.
Визитная карточка японского бренда — смелые интерпретации классических моделей обуви. Вот, например, переработка кед Vans Era.
New Balance выпустил еще одну смелую (и удачную) расцветку 991-й модели.
Дизайнеры Nike продолжают экспериментировать с моделью Blazer. В этот раз увлеклись панельным дизайном и комбинированием текстур.
Asics и крупный онлайн-ретейлер Luisa Via Roma выпустили совместную версию кроссовок Gel-Kyrios.
Коллаборацию с испанским ретейлером SVD можно смело назвать одной из сильнейших интерпретаций классической модели Gel-Lyte III.
Не только роскошно выглядят, но и на 60% состоят из переработанного полиэстера.