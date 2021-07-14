В богатой истории adidas есть много важных моделей. Одна из них — баскетбольные кроссовки Forum, впервые выпущенные в 1984 году. В 2021-м спортивный бренд в очередной раз обращается к своим архивам и переиздает модель в нескольких вариациях.

В новую коллекцию Forum вошли высокие и низкие версии кроссовок. Внешне силуэт не претерпел никаких заметных изменений — это все та же модель с кожаным частично перфорированным верхом и минимальным декором.

Помимо ярких сезонных решений, в новой коллекции нашлось место и для оригинальной классической расцветки — белой с синими полосками и брендингом. Именно на нее стоит обратить особое внимание.