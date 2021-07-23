Если вам немного обидно, что купальник получается носить всего несколько раз в году, предлагаем приспособить его для летних городских образов. Как это сделать, покажут модные блогеры.

Со свободными джинсами

Самая очевидная комбинация: слитный купальник плюс свободные джинсы или брюки. Тут, кстати, используется прием перепада объемов, о котором твердят стилисты, — если сверху все по фигуре, то снизу можно и посвободнее. Такой комплект необязательно уводить в спортивную стилистику — в качестве верхней одежды вместо бомбера, который сюда так и просится, можно захватить кожаный жакет.

С полупрозрачным платьем

Вариант для вечеринки — бикини под полупрозрачным платьем. Для пущего эффекта выбирайте яркий купальник и «поддержите» его аксессуаром в схожей цветовой гамме. Чтобы немного приземлить комплект, остановитесь на обуви с плоским ходом в грубой эстетике.

Со спортивными велюровыми брюками

Если вы сомневаетесь насчет уместности этого комплекта в городе, используйте его на отдыхе у моря или на даче. Или возьмите пример с поколения Z и отбросьте все сомнения: как минимум в этом образе можно прийти на вечеринку, как максимум — посидеть на веранде с друзьями.

С трикотажной юбкой (и пиджаком)

Еще один лук с достаточно открытым верхом: в качестве альтернативы можно использовать слитный купальник либо накинуть жакет. Также вариант — выбрать более нарядный бра от бикини (например, с воланами), который потянет на звание топа.

И еще несколько образов с купальниками для вдохновения

@accidentalinfluencer 1 из 6 @pamehds 2 из 6 @thirdeyexx 3 из 6 @sabinadlacruz 4 из 6 @aiysha.siddiqui 5 из 6 @thirdeyexx 6 из 6