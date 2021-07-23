Если вам немного обидно, что купальник получается носить всего несколько раз в году, предлагаем приспособить его для летних городских образов. Как это сделать, покажут модные блогеры.

Со свободными джинсами

Самая очевидная комбинация: слитный купальник плюс свободные джинсы или брюки. Тут, кстати, используется прием перепада объемов, о котором твердят стилисты, — если сверху все по фигуре, то снизу можно и посвободнее. Такой комплект необязательно уводить в спортивную стилистику — в качестве верхней одежды вместо бомбера, который сюда так и просится, можно захватить кожаный жакет.

Купальник Ganni

€175

Джинсы Levi's

10 459 р.

Панама COS

4995 р.

Сумка Bimba Y Lola

£125

Кеды Bimba Y Lola

£145

Очки Cultura

6899 р.

С полупрозрачным платьем

Вариант для вечеринки — бикини под полупрозрачным платьем. Для пущего эффекта выбирайте яркий купальник и «поддержите» его аксессуаром в схожей цветовой гамме. Чтобы немного приземлить комплект, остановитесь на обуви с плоским ходом в грубой эстетике.

Очки Off-White

17 320 р.

Платье Supriya Lele

26 019 р.

Топ бикини Oysho

2299 р.

Плавки бикини Oysho

1999 р.

Сандалии Dr. Martens

7840 р.

Сумка Medea

€600

Со спортивными велюровыми брюками

Если вы сомневаетесь насчет уместности этого комплекта в городе, используйте его на отдыхе у моря или на даче. Или возьмите пример с поколения Z и отбросьте все сомнения: как минимум в этом образе можно прийти на вечеринку, как максимум — посидеть на веранде с друзьями.

Лиф бикини Weekday

999 р.

Плавки бикини Weekday

999 р.

Брюки Les Tien

12 716 р.

Шлепанцы Ash

7290 р.

Подвеска Balkon

800 р.

Резинка для волос Ganni

€20

С трикотажной юбкой (и пиджаком)

Еще один лук с достаточно открытым верхом: в качестве альтернативы можно использовать слитный купальник либо накинуть жакет. Также вариант — выбрать более нарядный бра от бикини (например, с воланами), который потянет на звание топа.

Юбка Filippa K

15 431 р.

Лиф бикини Dolce & Gabbana

14 557 р.

Босоножки Ekonika

6490 р.

Серьги Lisa Smith

2310 р.

Пиджак Weekday

5899 р.

Сумка Mango

3299 р.

И еще несколько образов с купальниками для вдохновения

@accidentalinfluencer

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@pamehds

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@thirdeyexx

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