Если вам немного обидно, что купальник получается носить всего несколько раз в году, предлагаем приспособить его для летних городских образов. Как это сделать, покажут модные блогеры.
Со свободными джинсами
Самая очевидная комбинация: слитный купальник плюс свободные джинсы или брюки. Тут, кстати, используется прием перепада объемов, о котором твердят стилисты, — если сверху все по фигуре, то снизу можно и посвободнее. Такой комплект необязательно уводить в спортивную стилистику — в качестве верхней одежды вместо бомбера, который сюда так и просится, можно захватить кожаный жакет.
Купальник Ganni€175
Джинсы Levi's10 459 р.
Панама COS4995 р.
Сумка Bimba Y Lola£125
Кеды Bimba Y Lola£145
Очки Cultura6899 р.
С полупрозрачным платьем
Вариант для вечеринки — бикини под полупрозрачным платьем. Для пущего эффекта выбирайте яркий купальник и «поддержите» его аксессуаром в схожей цветовой гамме. Чтобы немного приземлить комплект, остановитесь на обуви с плоским ходом в грубой эстетике.
Очки Off-White17 320 р.
Платье Supriya Lele26 019 р.
Топ бикини Oysho2299 р.
Плавки бикини Oysho1999 р.
Сандалии Dr. Martens7840 р.
Сумка Medea€600
Со спортивными велюровыми брюками
Если вы сомневаетесь насчет уместности этого комплекта в городе, используйте его на отдыхе у моря или на даче. Или возьмите пример с поколения Z и отбросьте все сомнения: как минимум в этом образе можно прийти на вечеринку, как максимум — посидеть на веранде с друзьями.
Лиф бикини Weekday999 р.
Плавки бикини Weekday999 р.
Брюки Les Tien12 716 р.
Шлепанцы Ash7290 р.
Подвеска Balkon800 р.
Резинка для волос Ganni€20
С трикотажной юбкой (и пиджаком)
Еще один лук с достаточно открытым верхом: в качестве альтернативы можно использовать слитный купальник либо накинуть жакет. Также вариант — выбрать более нарядный бра от бикини (например, с воланами), который потянет на звание топа.