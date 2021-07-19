За последние несколько лет китайский спортивный гигант серьезно прокачал свое лайфстайл-направление. Кроссовки Li-Ning закрепились в бренд-листах крупных онлайн-ретейлеров вроде Farfetch и Ssense, а также обрели поклонников на европейском и американском рынках.

Очередной большой шаг бренда — к скейтбордингу. Для запуска своей первой скейтерской линейки Li-Ning объединился с райдером Эриком Эллингтоном. Дебютная модель сторон получила комбинированный верх с многочисленными деталями, технологичную подошву и три расцветки. Силуэт и дизайн пары вдохновлен скейтерской обувью из середины 90-х, на которой рос сам Эллингтон.