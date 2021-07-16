Автор аккаунта заботливо собирает луки звезд в аэропортах на одной странице.

От Джимми Хендрикса в лондонском Хитроу в 1967-м до Рианны в нью-йоркском аэропорту Джона Кеннеди в 2018-м: создатель инстаграма Airport Looks охватывает все эпохи, места и категории селебрити. Музыканты, модели, актеры, дизайнеры и даже члены королевской семьи, пойманные папарацци перед перелетом или после него, показывают свои «самолетные» луки. Кстати говоря, не всегда самые удобные: Виктория Бекхэм даже в поездке не изменяет высокой танкетке и обтягивающему платью, а Гарри Стайлз — брючному костюму с иголочки.

Страницу Airport Looks можно использовать как источник вдохновения для луков разных эпох, тем более что автор аккаунта подписывает год каждого снимка. Особенно удобно здесь собирать референсы стилистам, но и просто модники смогут подсмотреть образы в стиле 1990-х и 2000-х, которые сейчас на самом пике.