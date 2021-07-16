Автор аккаунта заботливо собирает луки звезд в аэропортах на одной странице.

От Джимми Хендрикса в лондонском Хитроу в 1967-м до Рианны в нью-йоркском аэропорту Джона Кеннеди в 2018-м: создатель инстаграма Airport Looks охватывает все эпохи, места и категории селебрити. Музыканты, модели, актеры, дизайнеры и даже члены королевской семьи, пойманные папарацци перед перелетом или после него, показывают свои «самолетные» луки. Кстати говоря, не всегда самые удобные: Виктория Бекхэм даже в поездке не изменяет высокой танкетке и обтягивающему платью, а Гарри Стайлз — брючному костюму с иголочки.

Джимми Хендрикс в LHR, Лондон, 1967 год
Рианна в JFK, Нью-Йорк, 2018 год
Дэвид и Виктория Бекхэм в LHR, Лондон, 1997 год
Гарри Стайлз в NRT, Токио, 2018 год

Страницу Airport Looks можно использовать как источник вдохновения для луков разных эпох, тем более что автор аккаунта подписывает год каждого снимка. Особенно удобно здесь собирать референсы стилистам, но и просто модники смогут подсмотреть образы в стиле 1990-х и 2000-х, которые сейчас на самом пике.

Брук Шилдс в LAX, Лос-Анджелес, 1992 год
Кейт Мосс в LAX, Лос-Анджелес, 1994 год
Хью Грант в LAX, Лос-Анджелес, 1995 год
Бритни Спирс в LHR, Лондон, 2001 год
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