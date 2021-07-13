TAG Heuer и Nintendo выпускают коллаборационные часы, посвященные видеоигре Super Mario и ее главному герою. За основу релиза стороны взяли третье поколение смарт-модели Connected. Ее основная особенность — анимация, построенная на геймификации.

Начиная с утреннего приветствия, Марио будет сопровождать владельца часов в течение дня, помогая ему набирать определенное количество шагов и получить виртуальные награды. На каждом из четырех этапов — 25, 50, 75%, 100% — на дисплее будет появляться новая анимация.

Безель, кнопки и логотип заводной головки часов выполнены в красном цвете (отсылка к головному убору Марио). Водонепроницаемый корпус из стали легко соединяется с двумя сменными ремешками — из черной кожи или красного каучука. Брендинг видеоигры выгравирован на застежке и заводной головке.

Что касается технических характеристик, то коллаборационная модель переняла у оригинальных Connected пульсометр, компас, акселерометр, гироскоп, технологию NFC и встроенный микрофон.