Лимитированный релиз для поклонников культовой франшизы.
TAG Heuer и Nintendo выпускают коллаборационные часы, посвященные видеоигре Super Mario и ее главному герою. За основу релиза стороны взяли третье поколение смарт-модели Connected. Ее основная особенность — анимация, построенная на геймификации.
Начиная с утреннего приветствия, Марио будет сопровождать владельца часов в течение дня, помогая ему набирать определенное количество шагов и получить виртуальные награды. На каждом из четырех этапов — 25, 50, 75%, 100% — на дисплее будет появляться новая анимация.
Безель, кнопки и логотип заводной головки часов выполнены в красном цвете (отсылка к головному убору Марио). Водонепроницаемый корпус из стали легко соединяется с двумя сменными ремешками — из черной кожи или красного каучука. Брендинг видеоигры выгравирован на застежке и заводной головке.
Что касается технических характеристик, то коллаборационная модель переняла у оригинальных Connected пульсометр, компас, акселерометр, гироскоп, технологию NFC и встроенный микрофон.
Коллаборационная модель TAG Heuer и Nintendo поступит в продажу ограниченным тиражом (2000 экземпляров) 15 июля. В России часы можно будет купить в магазине часового бренда на Кузнецком Мосту. Цена модели — 158 000 рублей.