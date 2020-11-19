Капсульная коллекция японского бренда для фанатов франшизы.
Seiko выпустил коллекцию часов, вдохновленных вселенной «Покемонов». В мини-релиз японского бренда вошли три модели с изображенными на циферблатах героями — Иви, Мьюту и, разумеется, Пикачу. Часы оснащены кварцевыми механизмами и облачены в серебристый водонепроницаемый корпус. Каждая модель идет в специальной упаковке, напоминающей покебол. В комплекте — два ремешка: кожаный с тиснеными следами от лап покемона и минималистичный вязаный.
Капсульная коллекция, посвященная «Покемонам», уже поступила в продажу. Купить часы можно только на японском сайте Seiko. Цена вопроса 28 000 иен (приблизительно 20 500 рублей). Информации о глобальном релизе пока нет.