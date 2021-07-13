В 2019 году два спортивных бренда выпустили свою первую коллаборацию — неоднозначную интерпретацию кроссовок Instapump Fury. Узнаваемый силуэт Reebok тогда получил технологичную подошву adidas UltraBoost и совместный брендинг.

Видимо, стороны посчитали эксперимент успешным и решили вновь объединить усилия. За основу очередного релиза взяли все те же кроссовки Instapump Fury и скрестили их с классической моделью adidas ZX 8000 в расцветке Light Aqua. Пара сохранила свой футуристичный дизайн с фирменной клеткой, из‑под которой теперь виднеется силуэт немецкого бренда.