В основу дебютной коллаборации лег классический силуэт Club C.
После анонсов и месяца ожидания американская рэп-исполнительница и спортивный бренд наконец-то выпустили свою первую совместную коллекцию кроссовок.
В дебютный релиз вошли две интерпретации классической модели Club C, отличающиеся минимальным декором и увеличенной подошвой. Первая пара с верхом из кожи получила обычную ровную платформу. Вторая с верхом из кожи и замши установлена на полупрозрачную тракторную подошву. Обе модели доступны в двух цветовых решениях: меловом и глянцево-красном.
Коллаборация Cardi B и Reebok уже поступила в продажу. Купить кроссовки можно на официальном сайте спортивного бренда. Club C на платформе обойдется в 7999 рублей, версия с высокой прозрачной подошвой — в 8499 рублей.