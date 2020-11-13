После анонсов и месяца ожидания американская рэп-исполнительница и спортивный бренд наконец-то выпустили свою первую совместную коллекцию кроссовок.

В дебютный релиз вошли две интерпретации классической модели Club C, отличающиеся минимальным декором и увеличенной подошвой. Первая пара с верхом из кожи получила обычную ровную платформу. Вторая с верхом из кожи и замши установлена на полупрозрачную тракторную подошву. Обе модели доступны в двух цветовых решениях: меловом и глянцево-красном.