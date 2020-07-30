Ради таких аксессуаров можно, наконец, променять телефон на настоящий фотоаппарат.
Японский бренд выпустил новый релиз с аксессуарами для фотолюбителей. В него вошли чехлы для камеры и ремешки для ношения на шее. Оба аксессуара выполнены из гладкой кожи, доступны в двух цветовых решениях (оливковом и бежевом), а также украшены брендингом. На чехлах — логотип и фирменные металлические заклепки, на ремешках — тисненный слоган бренда «Gears for Futuristic Teenagers».
Аксессуары для камер Human Made уже поступили в продажу. Купить их можно на официальном сайте бренда. Кожаный чехол обойдется в 5500 иен (приблизительно 3850 рублей), ремешок — в 5000 иен (приблизительно 3500 рублей).