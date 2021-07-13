По данным платформы Lyst, поиск обуви на каблуке за год вырос на 197%. Этот тренд уже назвали «месть за пандемию»: покупателям захотелось наверстать карантинный год и добавить в свой гардероб больше эффектных вещей. «Афиша Daily» сделала подборку обуви на самых разных каблуках — от рюмочки до танкетки.

Киттен-хилл и рюмочка

Компромиссный вариант для тех, кто устал от кроссовок, но и брать высоту в 10 см не готов. Небольшая шпилька сделает нарядным любой образ — подсмотреть варианты сочетаний можно в аккаунте Натальи Гольденберг, амбассадора киттен-хилл (в частности, туфель Prada с каблуком запятой).

Танкетка

Босоножки на джутовой танкетке идеальны для отпуска у моря, но в городе они тоже допустимы — желательно в паре с нарочито формальными вещами типа джинсов и рубашек, чтобы не было перекоса в пляжную стилистику. А вот туфли и мюли на кожаной танкетке — еще один реверанс в сторону 90-х. Носим их буквально со всем: от бельевых платьев до бермудов.

Каблук плюс платформа

Невероятно, но факт: не успели мы относить босоножки с тонкими перемычками на низком подъеме, как в моду снова возвращаются туфли-гиганты на высоком каблуке и платформе одновременно. Обычно их вписывают в стилистику 70-х, интегрируя в образы с джинсами клеш и размашистыми блузами, но тренд, очевидно, будет развиваться, так что ждем, какие еще сочетания предложат нам бренды и стилисты.

Фигурный каблук

Слышим «фигурный каблук» и сразу представляем что‑то из каталога Jacquemus: в какой‑то момент дизайнер так увлекся необычными формами, что подшутил сам над собой и изобразил «туфли» из фруктов. Найти подобную форму можно и в массмаркете: кстати, несмотря на непривычный дизайн, такой каблук ощущается довольно устойчиво.