Фильм Татьяны Баженовой «‎В поисках чудесного» — докуфикшен о девушке, прорывающейся в мир российского современного искусства. Мы поговорили с командой, отвечающий за стиль главной героини, чтобы понять, как могут выглядеть художницы в 2021 году.

Сюжет фильма «‎В поисках чудесного» строится вокруг молодой художницы Иды (Лиза Кашинцева). Девушка пытается найти свое место в закрытом мирке российского современного искусства, посещая всевозможные выставки и пересекаясь с людьми изнутри сообщества — Светланой Басковой, Полиной Музыкой, Романом Уваровым. Докуфикшен в том числе реконструирует реальные выставки, проходившие в девяностых и нулевых.