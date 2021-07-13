Фильм Татьяны Баженовой «В поисках чудесного» — докуфикшен о девушке, прорывающейся в мир российского современного искусства. Мы поговорили с командой, отвечающий за стиль главной героини, чтобы понять, как могут выглядеть художницы в 2021 году.
Сюжет фильма «В поисках чудесного» строится вокруг молодой художницы Иды (Лиза Кашинцева). Девушка пытается найти свое место в закрытом мирке российского современного искусства, посещая всевозможные выставки и пересекаясь с людьми изнутри сообщества — Светланой Басковой, Полиной Музыкой, Романом Уваровым. Докуфикшен в том числе реконструирует реальные выставки, проходившие в девяностых и нулевых.
Хоть Кашинцева и играет вымышленную героиню, история той очень перекликается с историей Лизы. «Я и есть тот начинающий художник, который пытается пробиться в мире современного искусства и найти в нем свою идентичность. Знаю, насколько это сложно, потому что мир российского современного искусства — и особенно московского — очень маленький, очень зажатый и зацикленный сам на себе, — рассказывает актриса. — Быть художником в России — это несчастье. С одной стороны, у тебя нет площадок, нет финансирования; с другой стороны, тебя также ограничивает государство, потому что некоторые высказывания становятся невозможными. Я в своей практике столкнулась с этим, когда занималась перфомансами. Отправившись после перфоманса в отделение полиции, я поняла, насколько эта деятельность становится опасной: что даже самое безобидное общественное высказывание, сделанное в открытом пространстве, становится политическим. Во всех этих невозможных обстоятельствах надо как‑то сформировать свое видение».
Во многом передать стиль главной героини в фильме помогают наряды и макияж. Над созданием трех главных образов работал дизайнер бренда An Wearable Антон Ан, а необычные приемы в мейке придумала визажистка Елизавета Зеленова. «Нам было очень важно не нарисовать на Лизе другого человека, поэтому мы использовали современные техники, которы не подразумевают переделывание лица», —объясняет выбор макияжа Зеленова. Так, героиня ходит на выставки с черными графичными запятыми или выбирает двухцветные яркие стрелки.
Антон Ан
Дизайнер образов героини фильма
«Все три образа слегка заигрывают с панк-эстетикой — рваными элементами и яркими акцентами. Наряды полностью разные, но в то же время они остаются характерными для героини, отражая ее творческую мятежность.
Самый „строгий“ наряд сделан с уклоном в гот-панк. Волосы героини были убраны в хвост, делая ее более сдержанной, но в противовес этому выступали рваная водолазка и юбка из кусков ткани. Во втором образе — джинсах и рваном свитере поверх рубашки, с декорацией в стиле городского Арлекино — она выглядит и вызывающе, и даже слегка интеллигентно. Третий образ — повседневно неряшливый, простой. Изюминкой здесь стала декорация (сетчатый вырез в форме сердца в районе груди. — Прим. ред.), придающая наряду особый смысл в контексте фильма. Творческий процесс обнажает сердце и душу человека. Сочетание тела и одежды кротко олицетворяет эту мысль».