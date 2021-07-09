Возможно, у вас такая даже есть.

В конце прошлого месяца рэпер, хитмейкер, дизайнер и просто икона стиля выпустил свой шестой студийный альбом «Call Me If You Get Lost». В поддержку релиза Tyler, The Creator устроил серию секретных шоу для поклонников.

На одном из таких выступлений рэпер вышел на сцену в обыкновенной белой футболке. Как выяснилось, она из линейки Uniqlo U, которую курирует Кристоф Лемер . Стоит такая футболка 999 рублей.

В этом нет ничего удивительно, так как японский массмаркет-бренд действительно хорош в вопросах футболок. Модели из линейки U выполнены из достаточно плотного и приятного на ощупь материала.

К слову, это не первый раз, когда Tyler, The Creator проявляет интерес к деятельности Uniqlo. Например, в 2018-м он отвечал американскому аккаунту бренда в твиттере и просил вернуть на прилавки его любимые носки в белом цвете.