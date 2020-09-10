Tyler, The Creator и Converse продолжают свое сотрудничество и выпускают еще одну коллаборацию. На этот раз совместно с брендом Golf Wang (он принадлежит Тайлеру).

За основу взяли классическую модель бренда Chuck 70. Пара получили асимметричную расцветку: каждый кед выполнен из канваса разного цвета — красного, желтого, голубого, темно-синего. Завершают дизайн нашивки на боковых панелях в виде сердца с надписью Golf.

К слову, возвращаясь к расцветке, подобная палитра была выбрана неспроста. Аналогичное сочетание дизайнеры Golf Wang использовали при создании бомбера из своей последней коллекции.