Еще десять лет назад мы вряд ли могли представить себе коллаборацию скейтерского бренда и большого модного дома. Сейчас же все изменилось. Скейтерские бренды находятся на хороших счетах и продаются у ключевых ретейлеров по всему миру, а прорайдеры расширили свое влияние за пределами парков и стали инфлюэнсерами. Чего только стоит коллаборация Louis Vuitton и Люсьена Кларка. Это первые за 166-летнюю историю французского модного дома скейтерские кроссовки.

Очередным подтверждением востребованности скейтерских марок можно считать свежезаключенный союз Palace и Moschino. Британский бренд и итальянский модный дом, возглавляемый Джереми Скоттом, выпустили полноформатную коллекцию.