Масштабный релиз сторон включает одежду и аксессуары.
Еще десять лет назад мы вряд ли могли представить себе коллаборацию скейтерского бренда и большого модного дома. Сейчас же все изменилось. Скейтерские бренды находятся на хороших счетах и продаются у ключевых ретейлеров по всему миру, а прорайдеры расширили свое влияние за пределами парков и стали инфлюэнсерами. Чего только стоит коллаборация Louis Vuitton и Люсьена Кларка. Это первые за 166-летнюю историю французского модного дома скейтерские кроссовки.
Очередным подтверждением востребованности скейтерских марок можно считать свежезаключенный союз Palace и Moschino. Британский бренд и итальянский модный дом, возглавляемый Джереми Скоттом, выпустили полноформатную коллекцию.
В первую очередь выделяется верхняя одежда. Дубленки со следами ладоней и надписью «hug me» на спине и пуховики, полностью украшенные принтами неба. В глаза также бросаются вещи из денима — куртки и джинсы получили сплошной брендинг Palace и Moschino по всей поверхности. Отдельного упоминания заслуживают образцово стилизованные под начало нулевых футбольные джерси. Среди остальных вещей: броские рубашки и свитера, худи в ярком камуфляже и футболки со специальными коллаборационными принтами.
Что касается аксессуаров, то они тоже не подкачали. Панамы, кепки, шапки-бини, фанатские шарфы, сумки (одна из них — в виде картонного пакета молока с изображением коровы), мотоциклетный шлем и, конечно, целый ряд досок.
Совместная коллекция Palace и Moschino поступит в продажу 20 ноября. Купить одежду и аксессуары можно будет на официальных сайтах каждого из брендов (здесь и здесь).