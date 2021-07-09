Одна из ключевых моделей в истории New Balance — 990-я. Впервые она вышла в 1982 году и выглядела так. Прогрессивные для тех лет кроссовки мгновенно стали хитом. В 1998-м спортивный бренд выпустил вторую модификацию модели (990v2), в 2012-м — третью (990v3), в 2016-м — четвертую, в 2019-м — пятую (990v5).

Накануне 40-летнего юбилея культового силуэта и анонса очередной, уже шестой по счету, его интерпретации New Balance решил порадовать поклонников серией ностальгических релизов. В рамках инициативы бренд перевыпустит предыдущие версии 990-й модели.

Обновленные 990v1 сохранили изначальный силуэт, комбинированный верх из сетки и замши и, конечно, традиционную серую расцветку. Единственным действительно заметным отличием стало появление на боковой панели маленького красного ярлыка с надписью «Version 1».