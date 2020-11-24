В октябре Aimé Leon Dore и New Balance выпустили одну из главных коллабораций этого года. В основу совместного релиза легла архивная модель 550, которую спортивный бренд не выпускал с 1989 года. Баскетбольные кроссовки в винтажном стиле были мгновенно раскуплены во всех четырех расцветках.

Спустя почти два месяца New Balance анонсировал очередное переиздание модели. На этот раз сольно, без участия Aimé Leon Dore. Пара сохранила узнаваемый силуэт и верх из частично перфорированной кожи. На выбор будет доступно два цветовых решения — с красно-черными и сине-черными декоративными элементами.