Если в пирсинг-украшениях вас обычно смущает контркультурная эстетика, изучите новую коллекцию Avgvst. Ювелирная марка представила предметы из белого и желтого золота, которые выглядят аккуратно даже на ухе со множественными проколами. Минималистичные лабреты и кликеры перекликаются по дизайну с уже представленными в каталоге серьгами, так что можно собрать свой идеальный мэтч. В коллекции появляются знаковые для марки архетипические формы — искра, сердце, крест и капля горного хрусталя.