У марки теперь можно заказать дизайн своего уха.
Если в пирсинг-украшениях вас обычно смущает контркультурная эстетика, изучите новую коллекцию Avgvst. Ювелирная марка представила предметы из белого и желтого золота, которые выглядят аккуратно даже на ухе со множественными проколами. Минималистичные лабреты и кликеры перекликаются по дизайну с уже представленными в каталоге серьгами, так что можно собрать свой идеальный мэтч. В коллекции появляются знаковые для марки архетипические формы — искра, сердце, крест и капля горного хрусталя.
При создании коллекции команда Avgvst придумала свой термин — «проектирование уха». Это стилизация проколов и подбор украшений для них с учетом анатомических особенностей, сделанных ранее проколов и индивидуальной формы вашего уха. Записаться на прокол и начать реализовывать свой «проект» уха уже можно в петербургской студии, а московских поклонников марки в скором времени ждут на пирсинг-бар.