12 июня в петербургском пространстве Avgvst на Рубинштейна открывается тату- и пирсинг-студия. К запуску марка украшений подготовила коллекцию татуировок. По словам команды, из разговоров с покупателями Avgvst стало ясно, что украшения практически играют для них роль татуировок: они покупают их в качестве важного напоминания или талисмана, который останется с ними надолго. Так появилась идея запустить категорию лаконичных и в то же время изящных татуировок.

Теперь одновременно с каждой новой коллекцией украшений Avgvst будет выпускать несколько эскизов для тату, разработанных дизайн-командой бренда. Татуировки являются тиражными, а не индивидуальными, как тиражная графика художников. Любой эскиз можно забронировать в специальном разделе на сайте или вытянуть карту с рисунком наугад в тату-студии.

Первая коллекция называется Heart of Avgvst по названию линейки украшений, вышедшей этой зимой. В ней 17 рисунков, которые делаются самой тонкой иглой: все они вдохновлены геральдическими знаками и похожи на карты таро из колоды мага, авантюриста и поэта Алистера Кроули.