Для райдеров и любителей.

Марка из Монреаля вновь объединилась с Vans для выпуска совместного релиза. В этот раз Dime взялся за новый силуэт кед Wayvee. В релиз вошли две расцветки модели — синяя и кремовая.

Верх пары, созданной для райдеров и любителей, сконструирован на манер обуви из конца 90-х и начала нулевых. Он выполнен из сочетания мягкой замши и полупрозрачного сетчатого материала. Завершает композицию брендинг Dime, расположенный на пятке и подошве.

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В России новая коллаборация Dime и Vans поступит в продажу в конце этого месяца. Купить пару можно будет в скейтшопе «Октябрь». Цена вопроса — 9390 рублей.

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