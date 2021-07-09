Марка из Монреаля вновь объединилась с Vans для выпуска совместного релиза. В этот раз Dime взялся за новый силуэт кед Wayvee. В релиз вошли две расцветки модели — синяя и кремовая.

Верх пары, созданной для райдеров и любителей, сконструирован на манер обуви из конца 90-х и начала нулевых. Он выполнен из сочетания мягкой замши и полупрозрачного сетчатого материала. Завершает композицию брендинг Dime, расположенный на пятке и подошве.