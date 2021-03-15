Vans знает толк в коллаборациях с японскими прогрессивными брендами. За плечами американцев целый ряд сильных релизов с Wtaps, Neighborhood и Wacko Maria. С последними, кстати, в этом году Vans выпустит по крайней мере еще две коллаборации. Первая — уже на подходе.

За основу очередной совместной пары стороны взяли модель OG Authentic LX. На выбор доступны три расцветки — черную замшу дополняет нежно-голубой, светло-розовый и белый канвас. Каждая пара украшена специально созданным паттерном с виниловыми пластинками и фирменной клеткой Vans.