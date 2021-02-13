Давние союзники Comme des Garçons и Nike вновь объединили усилия для выпуска совместного релиза. В этот раз стороны выбрали достаточно редкий силуэт Air Zoom Talaria 1997 года.

Учитывая, что релиз выходит у суббренда Comme des Garçons Black, кроссовки получили полностью черную расцветку. Минималистичный комбинированный верх из замши и кожи сопровождается едва заметным брендингом на боковых панелях и язычках. Единственное напоминание о том, что это коллаборационная пара, — контрастные белые надписи на пятках.