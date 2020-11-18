Возвращение не самого известного силуэта скейтерского бренда.

В 2018-м Vault by Vans выпустил небольшую, но сильную коллаборацию с креативным объединением из Бруклина LQQK Studio. Спустя два года стороны вновь объединились для создания совместной коллекции. Как и в случае с предыдущей, она не разочаровала.

Причиной тому как минимум выбор моделей — стороны отошли от классических силуэтов и остановились на небанальных мюлях OG Style 17 Mule LX и высоких кедах OG Chukka LX. Каждая пара получила три цветовых решения. По всей поверхности расположены тисненые логотипы Vans, а сбоку на подошве нанесен рельефный брендинг LQQK Studio. Кроме того, верх зеленых мюлей и темно-синих кед стороны дополнили декоративными каплями краски.

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Глобальный запуск коллаборации c LQQK Studio запланирован на 21 ноября. Купить кеды можно будет у избранных ретейлеров Vault by Vans. Цены пока неизвестны.

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