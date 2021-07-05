Взаимоотношения Юргена Теллера и Palace выходят на новый уровень. Фотограф снял ни один лукбук для лондонского бренда, а теперь выпускает вместе с ним полноценную коллаборацию.

В релиз вошли футболки, худи, рубашки, сумки и, конечно, доски, украшенные принтами. Для совместного релиза стороны выбрали любимые фотографии из внушительных архивов Юргена Теллера. Среди прочих позиций, хотелось бы отметить худи с принтом окурков и рубашку с изображением собаки.