Логическое продолжение сотрудничества британского бренда и немецкого фотографа.
Взаимоотношения Юргена Теллера и Palace выходят на новый уровень. Фотограф снял ни один лукбук для лондонского бренда, а теперь выпускает вместе с ним полноценную коллаборацию.
В релиз вошли футболки, худи, рубашки, сумки и, конечно, доски, украшенные принтами. Для совместного релиза стороны выбрали любимые фотографии из внушительных архивов Юргена Теллера. Среди прочих позиций, хотелось бы отметить худи с принтом окурков и рубашку с изображением собаки.
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Совместная коллекция Palace и Юргена Теллера поступит в продажу в эту пятницу, 9 июля. Купить вещи можно будет на официальном сайте бренда, а также в магазинах в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
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