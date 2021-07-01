Легкие челси помогут пережить супердождь.
Vans вместе с тремя серфингистками из своей команды — Айнарой Аймат, Лейлой Херст и Кариной Розунко — выпустил коллекцию одежды и обуви, которая идеально впишется и в гардероб серфера, и в образы городских жителей. Особенно интересный айтем придумала для бренда Айнара — это резиновые ботинки до щиколотки с комбинированным верхом и фирменным паттерном Checkerboard. Пара посажена на массивную подошву и имеет петли на голенище, чтобы ботинки было удобно надевать. Такие полусапоги могут стать отличной альтернативой привычным Hunter или моделям из массмаркета, причем сдержанная цветовая гамма и аккуратное исполнение позволяют носить их даже с формальными луками.
Помимо сапог в серф-пэк вошли текстильные слипоны, черные кеды с отделкой под лаковую кожу, а также одежда с аксессуарами — футболка, флиска, джерси и вельветовые панама, рюкзак и рубашка. Приобрести предметы из коллекции можно будет в официальных магазинах бренда, у партнеров и на Vans.ru.