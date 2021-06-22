После плодотворного сотрудничества с Puma южнокорейская марка Ader Error объединилась с другими крупным брендом — Camper. В релиз вошли худи, свитшоты и футболки с принтами, аксессуары и, конечно, обувь.

В первую очередь выделяется интерпретация архивных кед немецкой армии. В разные годы собственные версии классического силуэта выпускали Dior, Maison Margiela, adidas Originals, Novesta и другие бренды. Ader Error заметно увеличили подошву и придали комбинированному верху из кожи и замши деконструированный вид. Вторая пара, заслуживающая внимания, — текстильные кеды с необработанными краями, контрастной строчкой и грубыми нашивками. Они доступны в черном и белом цветовых решениях. Также выделяются броские накладки, которые можно носить поверх любой пары из коллаборации.