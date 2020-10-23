Идеальная верхняя одежда на межсезонье найдена.
Вслед за коллаборацией с Bape классики американского милитари-стиля выпустили еще одну совместную коллекцию — с южнокорейским брендом Ader Error. В релиз вошли переосмысленные версии двух традиционных курток Alpha Industries — полевой M65 и бомбера MA-1. Обе позиции отличаются свободным кроем, ассиметричным дизайном, обилием декоративных элементов (нашивок, ремешков, колец) и съемным капюшоном. Помимо верхней одежды, в релизе представлены коллаборационные значки и набор из восьми стикеров.
Коллаборация с Ader Error уже поступила в продажу. Купить верхнюю одежду, значки и стикеры можно на официальном сайте Alpha Industries. Парка обойдется в 58 700 рублей, бомбер — в 35 100 рублей, набор стикеров — в 665 рублей, значки — в 2850 рублей.