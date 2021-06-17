Судя по этому тренду, зумеры не так переживают за свои волосы, как их предшественники.

В соцсети появился новый бьюти-тренд #oneminutemullet — его суть заключается в том, что девушки делают маллет в домашних условиях. По задумке, нужно собрать волосы в высокий хвост, отрезать его на любую длину, профилировать концы и получить в результате модную сейчас многослойную стрижку как у Рианны или Майли Сайрус. В качестве саундтрека для этого нехитрого процесса выбрали песню Эми Вайнхаус «Back to Black», а если точнее, слова «He left no time to regret», возможно, намекая, что сожалеть тут не о чем, надо просто резать.

У тренда уже появились критики — среди них те, кто попробовал #oneminutemullet на себе и разочаровался результатом стрижки. А также девушки с «профессиональным» маллетом, которые объясняют, что при такой стрижке уши должны быть открыты. Более-менее приближенным к реальности результат выглядит у тех, кто сделал не один хвост, а несколько, чтобы прическа действительно получилась многослойной.

Ну и какой тренд без мема на его счет.