Судя по этому тренду, зумеры не так переживают за свои волосы, как их предшественники.

В соцсети появился новый бьюти-тренд #oneminutemullet — его суть заключается в том, что девушки делают маллет в домашних условиях. По задумке, нужно собрать волосы в высокий хвост, отрезать его на любую длину, профилировать концы и получить в результате модную сейчас многослойную стрижку как у Рианны или Майли Сайрус. В качестве саундтрека для этого нехитрого процесса выбрали песню Эми Вайнхаус «Back to Black», а если точнее, слова «He left no time to regret», возможно, намекая, что сожалеть тут не о чем, надо просто резать.

@effervescingelephant

One Minute Mullet #fyp #mullet

♬ Back To Black - Amy Winehouse
@florenceinchains

IT DIDNt post the first time wtf tiktok #fyp #foryoupage #mullet #oneminutemullet #shaghaircut #grunge #90s #alt #SageTellMe #O2HereComesBrighter

♬ Back To Black - Amy Winehouse
@randommix99

Buang sial🧟‍♀️ #wolfcut #mullet #oneminutemullet #hair #fyp

♬ good 4 u - Olivia Rodrigo
@princessniaaah

DO THIs honestly love it sm <3 #wlw #lgbt #mullet it's not that mullety tbh but I LOVE. I'm too scared to go shorter #fyp

♬ Back To Black - Amy Winehouse

У тренда уже появились критики — среди них те, кто попробовал #oneminutemullet на себе и разочаровался результатом стрижки. А также девушки с «профессиональным» маллетом, которые объясняют, что при такой стрижке уши должны быть открыты. Более-менее приближенным к реальности результат выглядит у тех, кто сделал не один хвост, а несколько, чтобы прическа действительно получилась многослойной.

@blackholehead

it’s not a #oneminutemullet , it’s a shag cut and it’s okay to call it that i promise lol

♬ Back To Black - Amy Winehouse
@kyana_spammm

#oneminutemullet <3

♬ Back To Black - Amy Winehouse
@pauumsty

i mean, help #fy #fyp #parati #paratipage #foryourpage #foryoupage #foryou #viral #makemefamous #lentejas #lenteja #oneminutemullet #haircut #fypシ

♬ Back To Black - Amy Winehouse
@bpdmiranda

I’ll post a video of my hair #MAKEYOURMOVE #SipIntoSummer #ROMWEGetGraphic #fypシ #PonderWithZion #alternativetiktok #alternativegirl #oneminutemullet

♬ Back To Black - Amy Winehouse

Ну и какой тренд без мема на его счет.

@spicynoodle__

Je 1ste @ gaat een mullet knippen😎#mullet #1minutemullet #noodlefam #mullettiktok #oneminutemullet

♬ Castaways - The Backyardigans
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