Комедийный музыкант, певица и тикток-блогер с миллионом подписчиков Сара Эстер Росс записала трек «Not All Man», который запустил новый тренд. Под слова песни «Если бы мужчин не существовало, я бы оделась в магазин вот так, но мужчины все еще существуют, поэтому я пойду так» девушки показывают свои образы. Чаще всего пользовательницы соцсети выбирают открытые луки с топами бра, полупрозрачными блузами, мини-юбками, колготками в сетку, чулками с поясом и туфлями на каблуках. Но есть и довольно повседневные комплекты — например, юбка миди с трикотажным топом или даже похожий на национальный костюм кенийки. Под конец ролика все девушки переодеваются в мешковатые футболки, спортивные костюмы, кроссовки, а кто‑то даже в огромные зимние куртки.

Интересно, что трек Сары заканчивается небольшим диалогом:

— Не все мужчины.

— Да, мы знаем.

И это отсылка к популярной фразе «Not all men», за которую феминистки критикуют мужчин. Обычно выражение употребляют мужчины, которые хотят откреститься от гендерного неравенства и насильственных поступков, вместо того чтобы поспособствовать изменениям в текущем положении дел.

Кстати, некоторые ролики сопровождаются подписями о том, что даже девушке в мешковатом луке мужчины все равно будут оказывать нежелательные знаки внимания.