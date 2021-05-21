Спойлер — более открыто, чем сейчас.

Комедийный музыкант, певица и тикток-блогер с миллионом подписчиков Сара Эстер Росс записала трек «Not All Man», который запустил новый тренд. Под слова песни «Если бы мужчин не существовало, я бы оделась в магазин вот так, но мужчины все еще существуют, поэтому я пойду так» девушки показывают свои образы. Чаще всего пользовательницы соцсети выбирают открытые луки с топами бра, полупрозрачными блузами, мини-юбками, колготками в сетку, чулками с поясом и туфлями на каблуках. Но есть и довольно повседневные комплекты — например, юбка миди с трикотажным топом или даже похожий на национальный костюм кенийки. Под конец ролика все девушки переодеваются в мешковатые футболки, спортивные костюмы, кроссовки, а кто‑то даже в огромные зимние куртки.

@ibrokemyretaineragain

lovely

♬ original sound - Jonathan Colin

Интересно, что трек Сары заканчивается небольшим диалогом:
— Не все мужчины.
— Да, мы знаем.
И это отсылка к популярной фразе «Not all men», за которую феминистки критикуют мужчин. Обычно выражение употребляют мужчины, которые хотят откреститься от гендерного неравенства и насильственных поступков, вместо того чтобы поспособствовать изменениям в текущем положении дел.

Кстати, некоторые ролики сопровождаются подписями о том, что даже девушке в мешковатом луке мужчины все равно будут оказывать нежелательные знаки внимания.

@thebigandsexy70

i hate it here #fyp #foryou #ifmendidntexist #notallmen #SourPatchPrankFund #GodzillaVsKongRoar #RayBanElevatorDance

♬ original sound - Abigailmarissa
@lailahogfeldt

What would you do if men did not exist? ☺️ #fyp

♬ Not All Men - Sarah Hester Ross
@littlepixiegirlx

to the world we dream about and the one we live in now #women #EnvisionGreatness #men #OverShareInYourUnderwear #groceryshopping #lgbt

♬ Not All Men - Sarah Hester Ross
@tatiana8561

#Notallmen #fyp #fy #foryou #foryoupage #trending #fypシ #xyzbca #greenscreensticker

♬ Not All Men - Sarah Hester Ross
@urlocalstraggotxx

trying to look like a 12 year old boy has been my best bet so far

♬ original sound - Abigailmarissa
@dorini_ni

#ifmendidnotexist А если без шуток, как блин носить топики по типу этого?🤡 Красиво, но КАКБЛИН👽

♬ Not All Men - Sarah Hester Ross
@peaceloise

If me did not exist... #kenyantiktok #notallmen #violenceagainstwomen #catcallingisnotokay

♬ Not All Men - Sarah Hester Ross
@isallieh

#notallmen

♬ Not All Men - Sarah Hester Ross
@demidecay

Funfact; I did indeed get heckled by a cis man wearing this to the shop. #queer #nonbinary #fem #lgbtq #drag

♬ Not All Men - Sarah Hester Ross
@solneschnaya

#notallmen #рекомендации #рек

♬ Not All Men - Sarah Hester Ross
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