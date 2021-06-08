Идеальные блузы, платья, юбки и брюки на лето.
Яркие цвета, геометричные и цветочные принты, оборки, завязки и банты — такими хайлайтами можно описать новый бренд из Москвы. По словам создательниц Fufa Ксюши и Юли, первая коллекция вдохновлена конвенциональными образами американок: молодыми голливудскими актрисами в мини и воротничках, девушками в стиле вестерн за рулем винтажных кабриолетов на Родео-драйв и модными жительницами Манхэттена, комбинирующими в одном луке разные принты и стили.
Fufa за 10 секунд
Fufa — аббревиатура от английских слов funny и fashionable, «смешной» и «модный». Название четко отражает ценности бренда — легкость и умение экспериментировать с собственным стилем. А еще Фуфой ласково называет свою дочку Софу соосновательница марки Ксюша. Кстати, у Ксюши есть еще пять собак, которых часто можно встретить в съемках бренда.
Ксюша и Юля основали бренд в 2021 году. Девушки шутят, что их свела судьба и, конечно, общая страсть — любовь к моде. Ксюша по образованию маркетолог, но по призванию декоратор и дизайнер: ее работы не раз появлялись в модном журнале AD. Юля закончила школу ESMOD — старейшую французскую школу моды. В разное время там учились, к примеру, дизайнеры Оливье Рустен, Александр Вотье и знаменитый модный критик Сьюзи Менкес. Также Юля прошла курс по дизайну в Италии, в Accademia d’Alta Moda в Риме. Девушка много лет проработала в маркетинге и рекламе и сейчас, помимо Fufa, занимается брендом Botrois.
Fufa соединяет в своих коллекциях романтику 1970-х, женственность и слегка ироничное отношение к себе и своему гардеробу. Основательницы поддерживают ДНК бренда не только через силуэты, но и через принты, поэтому в первой коллекции так много цветов, клетки и полоски. Дизайнерам импонирует культура хиппи, так что любая вещь Fufa отлично впишется в образ в стиле 1970-х, стилистика которых поддерживается еще и в съемках.
Производство Fufa находится на аутсорсе. По словам создательниц, молодому бренду без больших объемов сложно запустить свое производство: это требует не только больших финансовых вложений, но и глубокой экспертизы. В качестве материалов для коллекций выбирают натуральные ткани — хлопок, лен, джинсу. Также дизайнеры работают с вискозой. Бренд старается обеспечить безотходное производство: так, например, из остатков ткани делают банты и резинки для волос, а также банданы.
У Fufa много заказов из Европы и Англии, дизайнеры связывают это с тем, что их продукт более понятен европейцам. Брюки в клетку виши, например, есть в классическом гардеробе любой модной француженки. Рубашки в цветочек очень любят в Англии. А вообще спрос на нарядные вещи заметно вырос с конца локдауна и, по ощущениям основательниц, продолжает расти.
Из планов на будущее — расширение ассортимента. Сейчас Fufa запускает линейку кастомных джинсовых курток, сшитых из винтажных кутюрных джинсов. А также в скором времени обещают коллаборацию с брендом украшений. Приобрести вещи марки можно на сайте или в московском шоуруме на Чистопрудном бульваре. Диапазон цен — от 1390 р. за бант до 34 000 р. за бархатный утепленный жакет с поясом.