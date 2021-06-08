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Ксюша и Юля основали бренд в 2021 году. Девушки шутят, что их свела судьба и, конечно, общая страсть — любовь к моде. Ксюша по образованию маркетолог, но по призванию декоратор и дизайнер: ее работы не раз появлялись в модном журнале AD. Юля закончила школу ESMOD — старейшую французскую школу моды. В разное время там учились, к примеру, дизайнеры Оливье Рустен, Александр Вотье и знаменитый модный критик Сьюзи Менкес. Также Юля прошла курс по дизайну в Италии, в Accademia d’Alta Moda в Риме. Девушка много лет проработала в маркетинге и рекламе и сейчас, помимо Fufa, занимается брендом Botrois.