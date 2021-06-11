Тот случай, когда даже резиновые тапочки могут выглядеть дерзко.

Совместная коллекция Crocs и Little Big вышла ровно такой, какой вообще может быть любая коллекция с ироничной панк-группой, — эксцентричной и максимально нарядной. В коллаборацию вошли две пары сабо — в розовом, в оттенке бабблгам, и черном. Пары украшены металлическими шипами, заклепками, цепями с подвесками и без и надписями в стиле граффити-тегов с названием группы. Также коллекция дополнена джиббитсами в виде сердитого и веселого мишки, вдохновленными татуировкой на спине Ильи Прусикина .

Увидеть коллаборационные сабо уже можно в новом клипе Little Big на кавер хита конца 2000-х «Everybody» от Backstreet Boys. А еще кроксы разыгрывают в инстаграме бренда, предлагая примерить фильтр, вдохновленный клипом.

В России лимитированная коллекция Crocs х Little Big будет доступна с 22 июня на сайте сrocs.ru, а также в розничных магазинах по цене 5999 р. за розовые сабо и 6999 р. за черные.