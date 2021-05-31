Все еще надеемся, что если бы Круэлла жила в наше время, она отказалась бы от натурального меха в пользу более гуманной одежды (и обуви).
К выходу фильма «Круэлла» о предыстории злодейки из «101 далматинца» Crocs выпустил коллекцию Disney Cruella, куда вошли несколько моделей бренда с тематическими джиббитсами.
Помимо классических сабо, в релизе представлена модель на контрастной высокой платформе с меховым пяточным ремешком и сандалии без задника. Часть силуэтов украшена рисунками, отсылающими к фильму, а также к каждой паре можно приобрести джиббитсы в форме сердца, черепа, вишни, камней и пушистых черно-белых помпонов.
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Часть коллекции будет доступна в продаже с 3 июня на сайте, а часть можно будет приобрести в розничных магазинах Crocs и на маркетплейсах. Диапазон цен — от 2999 р. за классические сабо до 6999 р. за сабо на платформе.
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