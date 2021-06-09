Сейчас бренды научились делать льняную одежду, которая будет уместна не только на курорте, но и в офисе. А зимой может перекочевать в ваш домашний гардероб. Собрали несколько локальных марок, которые специализируются на таких вещах.

Country Textile

Country Textile — локальный бренд из Костромы, созданный молодой мамой Викторией в 2018 году. Мастерская бренда производит не только женскую, мужскую и детскую одежду, но и домашний текстиль. Помимо льна у Country Textile можно найти одежду из крапивы, муслина и конопляной ткани. А пуговицы делаются из переработанной скорлупы кокоса. Бренд полностью отказался от пластиковой и крафтовой упаковки и складывает заказы в льняной мешочек, который производит из переработанных остатков тканей. Диапазон цен — от 250 р. за резинку для волос до 10 300 р. за стеганое удлиненное кимоно.

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Lounge Mellow

Lounge — вторая линейка московского бренда Mellow, которая состоит исключительно из льняных вещей. Здесь есть кимоно в двух длинах, брюки разных силуэтов, рубашки, футболки и платья по фигуре. Помимо привычных для льна природных оттенков вроде бежевого и белого также представлены более летние варианты — лиловый, голубой, морская волна и бордовый. Диапазон цен — от 4290 р. за шорты до 8990 р. за кимоно в длине макси.

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Klein Purity

Бренд с производством в Москве шьет изделия вручную и, как большинство льняных марок, придерживается принципов ответственного производства: например, делает бирки и открытки из переработанной бумаги. В летней коллекции у Klein Purity можно найти костюмы сочных цветов, платья, сарафаны, а в регулярной линейке — свитшоты, рубашки, брюки, куртки и жилеты, в том числе мужские. Диапазон цен — от 290 р. за резинку для волос до 14 900 р. за куртку.

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Freedom Tag

Производство Freedom Tag находится в Костроме, старинном русском городе на Волге. Здесь же уже более 100 лет Большая костромская льняная мануфактура производит ткани из натурального льна. Это позволяет марке быть уверенной в натуральности сырья и минимизировать затраты и природные ресурсы, что приятно отражается на конечной стоимости продукта. Если говорить о дизайне, то Freedom Tag создает вещи в стилистике бохо и, как они сами это называют, свободолюбивых народов-кочевников. Помимо стандартных вещей в каталоге марки можно найти, к примеру, панамы. Диапазон цен — от 150 р. за тканевую маску до 10 900 р. за пальто.

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Teplotaruk

Для своих изделий молодой бренд выбирает не только лен, но и крапиву, коноплю, натуральную шерсть. Вещи Teplotaruk часто имеют силуэт оверсайз для свободы движений и простой крой с интересными деталями вроде воланов, рюш или необычной формы рукавов. Нейтральные приглушенные цвета помогают сочетать вещи между собой и собрать себе капсулу в рамках одной марки. Каждое изделие создается дома небольшой командой женщин. Диапазон цен — от 2500 р. за топ до 6000 р. за платье.

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River Coast

River Coast — пожалуй, самый необычный бренд из подборки. Проект, созданный в прошлом году, во время пандемии, специализируется на концептуальных силуэтах: у марки можно приобрести пальто из умягченного льна, комбинезон с короткими шортами или костюм из кимоно и брюк с орнаментом. Интересная фишка River Coast: в их бирках-визитках спрятаны семена трав — картонку можно посадить в землю дома или на даче, и из нее вырастут рудбекия, алиссум, львиный зев, фацелия и левкой. Диапазон цен — от 2500 р. за топ до 4900 р. за платье или кимоно.

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Anticha

История Anticha началась в 2018 году с хлопковой авоськи, по форме напоминающей пластиковый пакет. За первый год существования марки команда разработала поясную сумку изо льна, рюкзак и шоперы. И затем в каталоге, наконец, появилась одежда из натуральных тканей. Бренд ратует за экологию, поэтому из остатков материала делает мешочки, топы или маски для сна. А также настоятельно просит всех поставщиков упаковывать ткани и фурнитуру в бумагу или сумки, которые привозит им заранее. Диапазон цен — от 1200 р. за топ на бретелях до 9000 р. комплект из рубашки и брюк.

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Gaia Atelier

Gaia Atelier конструирует и шьет изделия на своем маленьком производстве и основную массу одежды создает на заказ. Поэтому при покупке у вас есть возможность внести поправки с учетом ваших мерок и пожеланий прямо перед пошивом. Один из самых интересных айтемов Gaia Atelier, который непривычно видеть в льняном исполнении, — брючный костюм из двубортного оверсайз-жакета и брюк с защипами. Диапазон цен — от 1490 р. за косынку до 8900 р. за тренч.

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Le vertyvér

Le vertyvér — еще одна марка, где помимо привычных сдержанных оттенков можно найти яркие цвета вроде травянистого, лаймового или ультрамаринового. Среди халатов, сарафанов, платьев парашют и костюмов с брюками или бермудами можно даже найти идеальное платье невесты для непомпезной современной свадьбы. Диапазон цен — от 150 р. за резинку для волос до 12 500 р. за брючный костюм.

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