В России за панамами до сих пор тянется шлейф дачного аксессуара, но мы предлагаем откинуть предрассудки и наконец уделить этому головному убору должное внимание. Тем более что летние образы и так выглядят слишком просто из‑за минимального количества одежды на вас, а интересный аксессуар хоть немного их усложнит.