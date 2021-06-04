В России за панамами до сих пор тянется шлейф дачного аксессуара, но мы предлагаем откинуть предрассудки и наконец уделить этому головному убору должное внимание. Тем более что летние образы и так выглядят слишком просто из‑за минимального количества одежды на вас, а интересный аксессуар хоть немного их усложнит.

Широкополые

Samsoe

£65

Zara

1999 р.

COS

3990 р.

Holzweiler

от 11 390 р.

Ganni

7145 р.

The Attico

12 378 р.

Вязаные

COS

3990 р.

Reserved

1999 р.

Stussy

4990 р.

19–69 x Camp High

5849 р.

Zara

1999 р.

Missoni

25 875 р.

Панама «ведро»

Nasspen

2400 р.

Reserved

999 р.

Cocoshnick

10 000 р.

Arket

3900 р.

Lyle & Scott

2990 р.

Stussy

4990 р.

Пестрые

Nasspen

2400 р.

Arket

3900 р.

Carhartt WIP

5490 р.

MSGM

12 990 р.

Monki

1100 р.

Kangol

4700 р.

С завязками

Mango

1999 р.

The Trilogy Tapes

4049 р.

Jimmy Choo

16 500 р.

Ganni

€75

Arket

4900 р.

Mango

2499 р.
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