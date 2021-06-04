В России за панамами до сих пор тянется шлейф дачного аксессуара, но мы предлагаем откинуть предрассудки и наконец уделить этому головному убору должное внимание. Тем более что летние образы и так выглядят слишком просто из‑за минимального количества одежды на вас, а интересный аксессуар хоть немного их усложнит.
Широкополые
Вязаные
Reserved1999 р.
19–69 x Camp High5849 р.
Missoni25 875 р.
Панама «ведро»
Reserved999 р.
Cocoshnick10 000 р.
Lyle & Scott2990 р.
Пестрые
С завязками
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