Источником вдохновения обозначили манчестерскую музыкальную сцену 80-х.
Levi’s Vintage Clothing объединился с обувными мастерами Clarks Originals для создания совместной капсулы. Как и в случае с весенне-летней коллекцией американских классиков денима, вдохновение для релиза черпали из манчестерской музыкальной сцены 80-х. В коллаборацию вошли интерпретации трех классических моделей — Wallabee, Weaver и Desert Boot. Каждая пара получила яркий комбинированный верх из замши и нубука различных оттенков. На фирменных треугольных ярлыках у шнуровки нанесен брендинг обеих сторон.
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Релиз совместной коллекции запланирован на 11 июня. Купить коллаборативную обувь можно будет у избранных ретейлеров Levi’s Vintage Clothing и Clarks Originals.
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