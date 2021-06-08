Levi’s Vintage Clothing объединился с обувными мастерами Clarks Originals для создания совместной капсулы. Как и в случае с весенне-летней коллекцией американских классиков денима, вдохновение для релиза черпали из манчестерской музыкальной сцены 80-х. В коллаборацию вошли интерпретации трех классических моделей — Wallabee, Weaver и Desert Boot. Каждая пара получила яркий комбинированный верх из замши и нубука различных оттенков. На фирменных треугольных ярлыках у шнуровки нанесен брендинг обеих сторон.