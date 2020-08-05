Bape и Clarks Originals выпускают совместную коллекцию. В нее вошли интерпретации двух самых популярных моделей обувного бренда — Wallabee и Desert Boot.

Первая получила комбинированный верх — к мягкой замше добавилась плотная парусина с фирменным камуфляжным паттерном Bape. На смену креповой подошве пришла белая рифленая, имитирующая зубы акулы. Коллаборационные Wallabee доступны в двух расцветках — мятной с зеленым камуфляжем и персиковой с бежевым камуфляжем.

Модель Desert Boot сохранила более традиционный вид. Главная особенность — брендинг Bape, расположившийся по всей поверхности ботинок. На выбор также два цветовых решения — бежевое и коричневое.