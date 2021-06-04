Comme des Garçons Play и Converse продолжают свое многолетнее и плодотворное сотрудничество. В основу очередного совместного релиза вновь легла классическая модель из канваса Chuck 70, украшенная «утопленным» сердцем CDG Play на боковой стороне.

В этот раз стороны приготовили сразу две новые расцветки — ярко-синюю и приглушенно-серую. Каждая из них доступна в двух версиях — низкой и высокой.