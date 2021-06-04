Хорошо знакомые вам сердца.
Comme des Garçons Play и Converse продолжают свое многолетнее и плодотворное сотрудничество. В основу очередного совместного релиза вновь легла классическая модель из канваса Chuck 70, украшенная «утопленным» сердцем CDG Play на боковой стороне.
В этот раз стороны приготовили сразу две новые расцветки — ярко-синюю и приглушенно-серую. Каждая из них доступна в двух версиях — низкой и высокой.
1 из 8
2 из 8
3 из 8
4 из 8
5 из 8
6 из 8
7 из 8
8 из 8
Новые кеды Comme des Garçons Play и Converse уже поступили в продажу. В России их можно купить на официальном сайте спортивного бренда. Любая из четырех пар обойдется в 14 500 рублей.
Подробности по теме
Неочевидные кроссовки недели: Comme des Garçons Black x Nike Air Zoom Talaria