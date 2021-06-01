Хорошая новость для тех, кто все чаще предпочитает походам в ТЦ онлайн-шопинг.

Lamoda продолжает сотрудничать с компанией Inditex: теперь помимо Pull & Bear, Stradivarius, Bershka и Oysho на платформе можно найти более премиальный бренд Massimo Dutti. Площадка стала единственным мультибрендовым магазином в России, где доступна одежда испанской марки.

Сейчас в каталоге Lamoda появились женская и мужская коллекции Massimo Dutti сезона весна-лето 2021. При заказе покупатели платформы могут выбрать бесплатную доставку на дом или в пункт выдачи, неподошедшие товары можно вернуть.