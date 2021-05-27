Если видео с аэробикой 80-х — ваш главный источник вдохновения для образов, то новая коллаборация испанского массмаркета с французским модным журналом просто создана для вас.
Кажется, в новом сезоне Zara, которая раньше считалась слишком классной для традиционных маркетинговых приемов, сдалась и стала чаще радовать инфоповодами. То запустит линию косметики, то представит друг за другом интересные коллаборации — например, с маркой спортинвентаря для бокса Everlast или с куклами Barbie. Последнее сотрудничество — с Purple Magazine, французским журналом о моде, искусстве и культуре, — получилось особенно ярким. «Афиша Daily» выбрала несколько интересных вещей.
Куртка, 3299 р. Тренд на максимально укороченные топы, которые заканчиваются выше груди, добрался и до верхней одежды
Жилет, 2999 р. К жилету предлагается комплиментарный низ в виде спортивных брюк, но мы советовали бы носить этот верх с джинсами или теннисными юбками
Блейзер, 9299 р. То ли платье, то ли пиджак, которое требует обязательного первого слоя. Сам бренд предлагает сочетать его с боди или с комбинезоном
Платье-комбинезон, 5999 р. Хотелось бы сказать, что это идеальный вариант для тех, кто не носит платьев, но посмотрим правде в глаза: на такой заметный элемент гардероба решатся единицы
Велосипедки, 2299 р. Айтем для самых смелых (и для поклонниц блогера Насти Мироновой)
Туфли, 10 599 р. Стремительная модель, которую можно забрать и в осень
Сумка, 4499 р. «Мам, хочу сумку Medea». — «У нас есть Medea дома»
Шлем, 1499 р. Если мы так полюбили балаклавы зимой, так почему бы не попробовать их летом?
Набор колец, 1199 р. Новый виток «игрушечных» аксессуаров — гигантские стразы. Like!
Серьги, 1499 р. Если бы Джефф Кунс делал украшения
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