Если видео с аэробикой 80-х — ваш главный источник вдохновения для образов, то новая коллаборация испанского массмаркета с французским модным журналом просто создана для вас.

Кажется, в новом сезоне Zara, которая раньше считалась слишком классной для традиционных маркетинговых приемов, сдалась и стала чаще радовать инфоповодами. То запустит линию косметики, то представит друг за другом интересные коллаборации — например, с маркой спортинвентаря для бокса Everlast или с куклами Barbie. Последнее сотрудничество — с Purple Magazine, французским журналом о моде, искусстве и культуре, — получилось особенно ярким. «Афиша Daily» выбрала несколько интересных вещей.