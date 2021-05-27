Если видео с аэробикой 80-х — ваш главный источник вдохновения для образов, то новая коллаборация испанского массмаркета с французским модным журналом просто создана для вас.

Кажется, в новом сезоне Zara, которая раньше считалась слишком классной для традиционных маркетинговых приемов, сдалась и стала чаще радовать инфоповодами. То запустит линию косметики, то представит друг за другом интересные коллаборации — например, с маркой спортинвентаря для бокса Everlast или с куклами Barbie. Последнее сотрудничество — с Purple Magazine, французским журналом о моде, искусстве и культуре, — получилось особенно ярким. «Афиша Daily» выбрала несколько интересных вещей.

Куртка, 3299 р. Тренд на максимально укороченные топы, которые заканчиваются выше груди, добрался и до верхней одежды
Жилет, 2999 р. К жилету предлагается комплиментарный низ в виде спортивных брюк, но мы советовали бы носить этот верх с джинсами или теннисными юбками
Блейзер, 9299 р. То ли платье, то ли пиджак, которое требует обязательного первого слоя. Сам бренд предлагает сочетать его с боди или с комбинезоном
Платье-комбинезон, 5999 р. Хотелось бы сказать, что это идеальный вариант для тех, кто не носит платьев, но посмотрим правде в глаза: на такой заметный элемент гардероба решатся единицы
Велосипедки, 2299 р. Айтем для самых смелых (и для поклонниц блогера Насти Мироновой)
Юбка, 2999 р. Еще одна теннисная юбка, которая нужна вам летом 2021-го
Туфли, 10 599 р. Стремительная модель, которую можно забрать и в осень
Сумка, 4499 р. «Мам, хочу сумку Medea». — «У нас есть Medea дома»
Шлем, 1499 р. Если мы так полюбили балаклавы зимой, так почему бы не попробовать их летом?
Набор колец, 1199 р. Новый виток «игрушечных» аксессуаров — гигантские стразы. Like!
Серьги, 1499 р. Если бы Джефф Кунс делал украшения
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