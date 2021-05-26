Небанальный аромат о путешествиях и удар для продавцов фейками.

Духи Byredo с нотами марихуаны — почти что мем в парфюмерном сообществе. Дело в том, что многие годы продавцы фейков рассказывали легенду об очень редком аромате Byredo Marijuana с нетипичным для бренда оформлением. Стоит ли говорить, что подобный парфюм марка никогда не выпускала. Однако в 2021 году Бен Горхэм все-таки решил использовать запретную ноту.

В основе аромата Open Sky, посвященного грустной теме несбывшихся путешествий, лежит сочный аромат помело. Его окружают дымные и душистые ноты черного перца, листа марихуаны, благовоний пало санто и землистого ветивера.

Аромат, выпущенный лимитированным тиражом, уже появился на сайте и в бутиках проекта Molecule. Флакон объемом 100 мл обойдется в 24 750 р.