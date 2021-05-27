Тумба из ротанга, светильник-гриб и еще 13 предметов интерьера.

Приставной столик T.L.I.

Столешница похожа сразу и на лепесток, и на срез ствола дерева. Идеально впишется в интерьер с налетом арта.

Цена 7790 р.
Пульверизатор Kiosk

Алюминиевый распылитель для растений подойдет тем, кто хочет быть модником от и до.

Цена 400 р.
Ваза Arket

Похожая на самодельную ваза дополнит пространство в стиле коттеджкора.

Цена 1900 р.
Полотенце Arket

Отказались от бежевого не только в одежде, но и в интерьере? Вам понравится полотенце шведского бренда в яркую полоску.

Цена 2500 р.
Прикроватная тумба La Redoute Interieurs

Удивительно, как предметам из плетеного ротанга удается выглядеть дорого и совсем не по-дачному.

Цена 28 449 р.
Бутылка Ichendorf Milano

Стильная бутылка с крышкой и необычными носиком и ручкой, а не то, что вы подумали.

Цена 6570 р.
Табурет Artek

Красиво, но дорого для табурета. Но красиво.

Цена 34 071 р.
Салфетка под приборы Truffle Bee

В локдаун многие увлеклись сервировкой. Если вы тоже экспериментируете с текстилем для кухни, присмотритесь к Truffle Bee.

Цена 5900 р.
Журнал Port

В продуктовых выбор мужского глянца не особо радует, так что за качественной прессой лучше отправляться в профильные магазины.

Цена 1920 р.
Стул Zara Home

Стул, который идеально подойдет к знаменитым тапочкам IKEA. На всякий случай сразу запаситесь средствами для очистки.

Цена 21 999 р.
Набор тарелок Tassen

Бренд известен своей немного пугающей посудой с лицами. Эта надкусанная тарелка — самый лаконичный экземпляр.

Цена 3950 р.
Настольный светильник IKEA

Светильники-грибочки — один из обязательных элементов коттеджкора. Раньше такие скупали на AliExpress, а сейчас можно найти в более надежном месте.

Цена 1299 р.
Ваза IKEA

В вазу с принтом «I’m so sorry» идеально встанут букеты-извинения.

Цена 1799 р.
Корзинка для приборов H&M

Держать в такой корзинке ложки и вилки скучновато. А вот косметика внутри будет смотреться отлично.

Цена 799 р.
Макропад GeekBoards

Магазин клавиатур GeekBoards выпустил свой собственный макропад. Красивый, с лаконичным дизайном и приятной подсветкой.

Цена 3990 р.
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