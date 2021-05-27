Тумба из ротанга, светильник-гриб и еще 13 предметов интерьера.
Столешница похожа сразу и на лепесток, и на срез ствола дерева. Идеально впишется в интерьер с налетом арта.
Алюминиевый распылитель для растений подойдет тем, кто хочет быть модником от и до.
Отказались от бежевого не только в одежде, но и в интерьере? Вам понравится полотенце шведского бренда в яркую полоску.
Удивительно, как предметам из плетеного ротанга удается выглядеть дорого и совсем не по-дачному.
Стильная бутылка с крышкой и необычными носиком и ручкой, а не то, что вы подумали.
В локдаун многие увлеклись сервировкой. Если вы тоже экспериментируете с текстилем для кухни, присмотритесь к Truffle Bee.
В продуктовых выбор мужского глянца не особо радует, так что за качественной прессой лучше отправляться в профильные магазины.
Стул, который идеально подойдет к знаменитым тапочкам IKEA. На всякий случай сразу запаситесь средствами для очистки.
Бренд известен своей немного пугающей посудой с лицами. Эта надкусанная тарелка — самый лаконичный экземпляр.
Светильники-грибочки — один из обязательных элементов коттеджкора. Раньше такие скупали на AliExpress, а сейчас можно найти в более надежном месте.
Держать в такой корзинке ложки и вилки скучновато. А вот косметика внутри будет смотреться отлично.
Магазин клавиатур GeekBoards выпустил свой собственный макропад. Красивый, с лаконичным дизайном и приятной подсветкой.