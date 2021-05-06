Совсем скоро мы откроем сезон пикников в городских парках (а самые удачливые в плане погоды жители России уже это сделали). Чтобы не собираться каждый раз впопыхах и не отправлять гонца за забытыми стаканчиками в магазин, есть смысл завести постоянную корзину со всем необходимым. «Афиша Daily» собрала вещи, которые точно пригодятся вам на пикнике.