Совсем скоро мы откроем сезон пикников в городских парках (а самые удачливые в плане погоды жители России уже это сделали). Чтобы не собираться каждый раз впопыхах и не отправлять гонца за забытыми стаканчиками в магазин, есть смысл завести постоянную корзину со всем необходимым. «Афиша Daily» собрала вещи, которые точно пригодятся вам на пикнике.
Набор столовых приборов Kotomka Zero400 р.
Бутылка для воды Williams&Oliver1178 р.
Плед Arket6900 р.
Набор пластиковых тарелок Ikea179 р.
Антисептик Hydrop500 р.
Бумажные салфетки Ikea99 р.
Корзина для пикника Lefard3045 р.
Складное кресло Jysk950 р.
Стеклянная трубочка Kotomka Zero150 р.
Набор контейнеров Ikea249 р.
Тканевые салфетки Zara Home699 р.
Многоразовый стакан Stojo1970 р.
Переносной холодильник Ikea999 р.
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