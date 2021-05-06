Совсем скоро мы откроем сезон пикников в городских парках (а самые удачливые в плане погоды жители России уже это сделали). Чтобы не собираться каждый раз впопыхах и не отправлять гонца за забытыми стаканчиками в магазин, есть смысл завести постоянную корзину со всем необходимым. «Афиша Daily» собрала вещи, которые точно пригодятся вам на пикнике.

Набор столовых приборов Kotomka Zero

400 р.

Бутылка для воды Williams&Oliver

1178 р.

Плед Arket

6900 р.

Набор пластиковых тарелок Ikea

179 р.

Антисептик Hydrop

500 р.

Бумажные салфетки Ikea

99 р.

Корзина для пикника Lefard

3045 р.

Складное кресло Jysk

950 р.

Стеклянная трубочка Kotomka Zero

150 р.

Набор контейнеров Ikea

249 р.

Тканевые салфетки Zara Home

699 р.

Многоразовый стакан Stojo

1970 р.

Переносной холодильник Ikea

999 р.
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