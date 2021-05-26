Если вы используете балкон не как «выручай-комнату» с ненужным хламом, а по назначению — то есть в качестве места для приятного времяпрепровождения, — смотрите нашу подборку. «Афиша Daily» нашла кресло, напольный светильник, ковер-дорожку и еще 15 вещей, которые сделают балкон уютнее.

Кресло La Redoute Interieurs

29 899 р.

Ковер AM.PM

12 549 р.

Домашний цветок Сансевиерия Лауренти Selective Plants

1450 р.

Кофейный столик Qullar

25 000 р.

Стул Qullar

14 000 р.

Напольная подушка Zara Home

8999 р.

Напольный светильник Nagoya

16 600 р.

Кашпо Louise Madzia

7447 р.

Одеяло Fred Segal

21 101 р.

Подставка для цветов Koopman Garden

2409 р.

Полка IKEA

1999 р.

Ящик для растений GreenShip

4500 р.

Подушка для стула Morbiflex casa

469 р.

Домашнее растение крассула «Хоббит» Krapiva Krapiva

300 р.

Диффузор Zara Home

2199 р.

Декоративная картина Zara Home

1799 р.

Рама для фото IKEA

249 р.
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