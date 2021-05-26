Если вы используете балкон не как «выручай-комнату» с ненужным хламом, а по назначению — то есть в качестве места для приятного времяпрепровождения, — смотрите нашу подборку. «Афиша Daily» нашла кресло, напольный светильник, ковер-дорожку и еще 15 вещей, которые сделают балкон уютнее.
Кресло La Redoute Interieurs29 899 р.
Ковер AM.PM12 549 р.
Домашний цветок Сансевиерия Лауренти Selective Plants1450 р.
Кофейный столик Qullar25 000 р.
Стул Qullar14 000 р.
Напольная подушка Zara Home8999 р.
Напольный светильник Nagoya16 600 р.
Кашпо Louise Madzia7447 р.
Одеяло Fred Segal21 101 р.
Подставка для цветов Koopman Garden2409 р.
Полка IKEA1999 р.
Ящик для растений GreenShip4500 р.
Подушка для стула Morbiflex casa469 р.
Домашнее растение крассула «Хоббит» Krapiva Krapiva300 р.
Диффузор Zara Home2199 р.
Декоративная картина Zara Home1799 р.
Рама для фото IKEA249 р.
Подробности по теме
Сезон рассады: 13 аксессуаров для домашнего сада и огорода