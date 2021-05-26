Если вы используете балкон не как «выручай-комнату» с ненужным хламом, а по назначению — то есть в качестве места для приятного времяпрепровождения, — смотрите нашу подборку. «Афиша Daily» нашла кресло, напольный светильник, ковер-дорожку и еще 15 вещей, которые сделают балкон уютнее.