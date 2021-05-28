Образцовые ретрораннеры, минималистичные кеды, слипоны для виниломанов и еще 13 стоящих пар месяца.

Hoka One One Clifton Suede

Свежее прочтение одной из ключевых моделей бренда. С верхом из замши лилового цвета.

Цена 13 049 р.
Vans Vault x Wacko Maria Classic Slip-On LX

Вслед за кедами Vans Vault и Wacko Maria выпускают совместные слипоны. Как и в прошлый раз, верх украсили паттерном из пластинок.

Цена 7700 р.
New Balance 57/40

Новая модель спортивного бренда в самой узнаваемой серой расцветке. Та самая пара, которая будет сочетаются примерно со всем.

Цена 9100 р.
adidas ZX 420

Образцовые ретрораннеры в насыщенной травяной расцветке.

Цена 7649 р.
Ecco Сurated FSDX Biom C-Trail

Эффектная пара из новой линейки бренда Сurated FSDX, созданной эксклюзивно для России и Японии.

Цена 19 790 р.
New Balance ML2002RR

Среди прочего дизайнеры NB всегда отличались выведением скромных и красивых расцветок. Перед вами очередное тому подтверждение.

Цена 8909 р.
Puma Re.Gen Oslo Maja Trainers

Из остатков производства и переработанного пластика бренд создал коллекцию Re.Gen. В ней можно найти силуэт Oslo в приятной расцветке.

Цена 8990 р.
Last Resort AB VM001

Очередной релиз нового бренда Понтуса Альва (основателя Polar Skate Co.). Сдержанные и практичные кеды на каждый день.

Цена 5300 р.
Converse Todd Snyder Jack Purcell Low Top

Дизайнер мужской одежды Тодд Снайдер представил новое прочтение классического стиля преппи в лимитированной коллекции для Converse.

Цена 10 500 р.
Converse Run Star Hike

В Pride-коллекции бренда есть несколько моделей с заметными деталями. Эта пара самая спокойная.

Цена 12 000 р.
Converse Chuck 70

Белые кеды с цветочной вышивкой — отличное дополнение к летним платьям и светлым джинсам.

Цена 9500 р.
Yara Shahidi x adidas Originals Superstar

В совместной с 21-летней Ярой Шахиди коллекции прослеживаются иранские и афро-американские мотивы, которые намекают на происхождение актрисы.

Цена $110
Reebok x Cottweiler Zig 3D Storm Hydro

Новый виток в многолетнем сотрудничестве Reebok и британского Cottweiler. На это раз в основу релиза легла модель Zig 3D Storm Hydro.

Цена 15 999 р.
Onitsuka Tiger Mexico 66 Slip-On

Золотая середина между надоевшей базой и навороченными моделями, которая может стать хорошим вторым вариантом на лето после каких‑нибудь белых кед.

Цена 7590 р.
Nike SB Zoom Blazer Mid

Очередные эксперименты спортивного бренда с классическим силуэтом высоких Blazer. Новая пара получила нарочито грязный и потертый верх.

Цена £95
Lacoste AG-LT21

Еще одна теннисная пара, которая легко впишется в повседневный гардероб.

Цена 25 480 р.
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