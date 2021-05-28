Образцовые ретрораннеры, минималистичные кеды, слипоны для виниломанов и еще 13 стоящих пар месяца.
Свежее прочтение одной из ключевых моделей бренда. С верхом из замши лилового цвета.
Вслед за кедами Vans Vault и Wacko Maria выпускают совместные слипоны. Как и в прошлый раз, верх украсили паттерном из пластинок.
Новая модель спортивного бренда в самой узнаваемой серой расцветке. Та самая пара, которая будет сочетаются примерно со всем.
Эффектная пара из новой линейки бренда Сurated FSDX, созданной эксклюзивно для России и Японии.
Среди прочего дизайнеры NB всегда отличались выведением скромных и красивых расцветок. Перед вами очередное тому подтверждение.
Из остатков производства и переработанного пластика бренд создал коллекцию Re.Gen. В ней можно найти силуэт Oslo в приятной расцветке.
Очередной релиз нового бренда Понтуса Альва (основателя Polar Skate Co.). Сдержанные и практичные кеды на каждый день.
Дизайнер мужской одежды Тодд Снайдер представил новое прочтение классического стиля преппи в лимитированной коллекции для Converse.
В Pride-коллекции бренда есть несколько моделей с заметными деталями. Эта пара самая спокойная.
Белые кеды с цветочной вышивкой — отличное дополнение к летним платьям и светлым джинсам.
В совместной с 21-летней Ярой Шахиди коллекции прослеживаются иранские и афро-американские мотивы, которые намекают на происхождение актрисы.
Новый виток в многолетнем сотрудничестве Reebok и британского Cottweiler. На это раз в основу релиза легла модель Zig 3D Storm Hydro.
Золотая середина между надоевшей базой и навороченными моделями, которая может стать хорошим вторым вариантом на лето после каких‑нибудь белых кед.
Очередные эксперименты спортивного бренда с классическим силуэтом высоких Blazer. Новая пара получила нарочито грязный и потертый верх.
Еще одна теннисная пара, которая легко впишется в повседневный гардероб.