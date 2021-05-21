Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова

Считает махровые велосипедки лучшим вложением этого сезона

Предлагаю заменить сердечки в украшениях на то, что действительно нравится всем
Рубрика «Очумелые ручки». Не знаете, куда деть старые кроссовки? Сделайте из них роскошный корсет! (Выглядит и вправду супер.)
Удивительно красивая вещь — циркуль без проколов, который работает по принципу диафрагмы
Не ожидала, что когда‑нибудь скажу это, но, похоже, я нашла причину вернуться к бумажным деньгам

Анна Махорина

Не готова отказываться от многослойности даже в +30

Если кто‑то рубится за устойчивое развитие даже при выборе одежды, то, давайте будем честны, вот такой вариант самый экологичный (а не Pangaia)
«Ненавидеть себя за целлюлит так же смешно, как ненавидеть себя за локти». Ну правда ведь?
Как говорится, лучшее — враг хорошего
Почему‑то издалека завязки этого купальника напоминают колючую проволоку. Оттого он кажется еще интереснее
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Стеклянные ногти, роскошная Дуа Липа и ретро-Nike: инстаграм-находки редакторов «Красоты»
Стеклянные ногти, роскошная Дуа Липа и ретро-Nike: инстаграм-находки редакторов «Красоты»