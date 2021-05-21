Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Считает махровые велосипедки лучшим вложением этого сезона

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hetman Jewelry (@hetman_jewelry) Предлагаю заменить сердечки в украшениях на то, что действительно нравится всем

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от All Amin (@haramwithsugar) Рубрика «Очумелые ручки». Не знаете, куда деть старые кроссовки? Сделайте из них роскошный корсет! (Выглядит и вправду супер.)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Makers Cabinet (@makerscabinet) Удивительно красивая вещь — циркуль без проколов, который работает по принципу диафрагмы

Анна Махорина Не готова отказываться от многослойности даже в +30

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 鐘苡綾Ling (@as22434ling) Если кто‑то рубится за устойчивое развитие даже при выборе одежды, то, давайте будем честны, вот такой вариант самый экологичный (а не Pangaia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от الأكثر موهبة (@ayisha.mia) Почему‑то издалека завязки этого купальника напоминают колючую проволоку. Оттого он кажется еще интереснее