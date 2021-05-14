Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова До сих пор выбирает одежду по принципу «надела бы это Эффи из „Skins“?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lorenzo Posocco (@lorenzoposocco) Смотрю на потрясающую Дуа Липу в наряде Vivienne Westwood и жалею, что выросла из возраста, когда на стену можно было вешать плакаты звезд

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GIA KUAN (ɔ◔‿◔)ɔ 關歆 (@giakuan) Бутылочные ногти вышли на новый уровень. Если вы устали от заполонившего инстаграм зеленого маникюра, но все еще хотите попробовать самый актуальный оттенок этой весны, попробуйте что‑то настолько же экспериментальное

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AtoC (@atocmagazine) Странный случай, когда мем смешной, но смотреть на него слегка дискомфортно

Анна Махорина Посмотрела последнее шоу Saint Laurent и планирует одолжить у бабушки меховую шапку

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BIMBA Y LOLA (@bimbaylola) Экспресс-гид по способам ношения косынки. Готова поспорить, в качестве цепочки для очков вы ее себе не представляли (смотрите первое фото в третьем ряду)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @gastt_fashion Моя любимая рубрика — попробуй угадать год съемки. Издалека девушку на фото можно спутать с какой‑нибудь Леди Гагой на бэкстейдже «Дома Гуччи», но на самом деле это модель на показе Mugler AW 2001

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от young n sang (@youngnsang) Корейцы, как всегда, опережают модную повестку лет на 20. Тут вам и новая маскулинность, и гендерная флюидность одежды, и никакой привязки к возрасту

Ин Франк Приезжает в аэропорт за сутки, чтобы не опоздать на рейс

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HIP (@hip) Роскошная охотничья куртка Liberaiders, которую больше хочется носить не в лесах, а в городе. Комбинация из плотного канваса и вельветового воротника все еще работает

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @trydar Все еще питаю слабость к кроссовкам Nike из 90-х. Посмотрите на эти Zoom Turf. В них прекрасно все — форма, цветовая схема, детали