Испанский масс-маркет представил необычный айтем в разделе аксессуаров — переноску для цветов. Текстильная сумка сделана из хлопка и льна и украшена соответственно своему предназначению — цветочной вышивкой. У переноски есть плечевые ручки и две завязки по бокам, чтобы зафиксировать букет.

Сумка представлена в двух цветах и стоит 2000 р.: многовато для вещи, которую вы, скорее всего, будете забывать дома.