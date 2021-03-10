То ли героини фильма про трех шпионок, то ли куклы Bratz — в любом случае монохромные образы моделей на показе Versace FW 2021 произвели впечатление на публику. Показываем, как выглядеть так же ярко этой весной.

Показ Versace в рамках Парижской недели моды выдался идеально сбалансированным в плане новаторства и наследия. С одной стороны, бренд показал видоизмененный фирменный патерн La Greca, а с другой — в череде черных, коричневых и оливковых образов, выпустил на подиум трех моделей в почти кислотных монолуках. Хотя в соцсетях образы сравнивают и с куклами Bratz (спасибо массивным каблукам и мини-юбкам), и с «Тотали Спайс», мультяшные луки — это в первую очередь самоцитирование. Примерно так же, со скидкой на время, выглядели модели на показе бренда 1991 года, кстати, одном из самым концентрированных по части супермоделей.

Новая монограмма бренда также засветилась в качестве еле заметного узора на ярких колготках. Искать похожие, хотя бы по цветам, лучше не в масс-маркет-брендах, а у крупных производителей носочно-чулочных изделий, пусть даже не в самой симпатичной упаковке.

Юбка Berna

5250 р.

Берет Kangol

5019 р.

Платье Sandro Paris

29 900 р.

Туфли Cafènoir

7500 р.

Кардиган H&M

999 р.

Колготки Mademoiselle

881 р.

Платье Zara

2299 р.

Колготки Mademoiselle

881 р.

Очки P.Y.E.

9500 р.

Юбка Ninety Percent

4050 р.

Топ Bershka

899 р.

Туфли Giusерре Zanotti

34 660 р.

Юбка Liu Jo

6840 р.

Платье Zara

1999 р.

Колготки Mademoiselle

881 р.

Топ Compañía Fantástica

1700 р.

Туфли Jeffrey Campbell

$145

Очки Fakoshima

22 400 р.

Юбка Zara

2999 р.

Колготки Mademoiselle

881 р.

Туфли Magli Bruno Magli

24 500 р.

Платье-блейзер Zara

9299 р.

Набор резинок для волос H&M

799 р.

Платье M Missoni

14 350 р.
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