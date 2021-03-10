То ли героини фильма про трех шпионок, то ли куклы Bratz — в любом случае монохромные образы моделей на показе Versace FW 2021 произвели впечатление на публику. Показываем, как выглядеть так же ярко этой весной.

Показ Versace в рамках Парижской недели моды выдался идеально сбалансированным в плане новаторства и наследия. С одной стороны, бренд показал видоизмененный фирменный патерн La Greca, а с другой — в череде черных, коричневых и оливковых образов, выпустил на подиум трех моделей в почти кислотных монолуках. Хотя в соцсетях образы сравнивают и с куклами Bratz (спасибо массивным каблукам и мини-юбкам), и с «Тотали Спайс», мультяшные луки — это в первую очередь самоцитирование. Примерно так же, со скидкой на время, выглядели модели на показе бренда 1991 года, кстати, одном из самым концентрированных по части супермоделей.

Новая монограмма бренда также засветилась в качестве еле заметного узора на ярких колготках. Искать похожие, хотя бы по цветам, лучше не в масс-маркет-брендах, а у крупных производителей носочно-чулочных изделий, пусть даже не в самой симпатичной упаковке.