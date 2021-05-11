Халат, который можно и нужно надевать вне дома.

В весенне-летнем дропе мультибрендового российского магазина Front можно найти чапаны марки Atlas Mira. Чапан — это кафтан, который в Средней Азии традиционно носили в качестве верхней одежды. Дизайнер бренда Аня Давыдова однажды привезла такой халат из экспедиции в Пенджикент (Таджикистан) в Москву и попросила портниху сшить такой же: так появился бренд Atlas Mira.

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В новом релизе марки можно найти длинные и укороченные чапаны с яркими орнаментами. Модели выполнены из стопроцентного хлопка, утеплены синтепоном, имеют пояс, карманы и контрастную подкладку из вискозы. Благодаря яркому исполнению чапан идеально смотрится с простыми вещами вроде футболки и джинсов — он легко может заменить поднадоевший плащ или куртку из денима. Ценовой диапазон: от 14 750 р. за короткий чапан до 21 750 р. — за длинный.